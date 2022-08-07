Глава минобороны Израиля Бени Ганц поручил ведомству готовиться к продолжению боевых действий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Ганц провел оценку ситуации с высокопоставленными руководителями силовых структур и поручил ведомству поддерживать готовность к боевым действиям.

Ранее палестинская группировка «Исламский джихад»подтвердила заключение перемирия с Израилем.

Стороны «некоторое время назад» договорились насчет текста соглашения о перемирии. В частности, в документе указано, что Египет обязан приложить усилия в целях освобождения задержанного лидера «Исламского джихада» Бассама ас-Саади.

Представитель «Исламского джихада» также указал, что режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта вступит в силу в 00.30 (время бакинское) 8 августа. Он добавил, что об этом должен объявить египетский посредник, который ведет переговоры со сторонами.