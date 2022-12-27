«В вопросе вывода незаконных армянских вооруженных формирований из Карабаха наша позиция абсолютно решительная. Трехстороннее заявление также дает ответ на это».

Как передает #, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на посвященной итогам года пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как будет осуществляться разоружение незаконных армянских вооруженных формирований на освобожденных территориях.

Министр сказал, что во многих случаях армянские официальные лица утверждают, что это относится к вооруженным силам Армении: «Но они не выполнили даже это. Многочисленные доказательства доказывают это. Однако в трехстороннем заявлении речь идет о выводе армянских вооруженных формирований из Карабаха. Все вооруженные формирования должны были быть выведены к моменту размещения там миротворческого контингента».

Глава МИД отметил, что постоянно поднимают этот вопрос на встречах: «Позиция российской стороны заключается в том, что это трехстороннее заявление, и здесь есть Армения, подписавшая его. Это обязательство Армении, и Армения должна обеспечить вывод армянских вооруженных формирований из Карабаха. Это действительно обязательство Армении, и они нарушают это обязательство. Параллельно этому постоянно создает напряжение в регионе. Во многих случаях причиной напряженности в Карабахе является деятельность там незаконных вооруженных формирований».