Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли совершит визит в Китай.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Politico», визит состоится 30 августа.

Отвечая на вопросы представителей СМИ на Филиппинах перед визитом, Клеверли сообщил, что основной темой его встреч в Китае станет безопасность.

«Мы обсудим наше сотрудничество и то, в каких сферах наши отношения могут быть более продуктивными.

Будут обсуждены такие вопросы, как позиция Китая в регионе, агрессия России против Украины и то, что можно сделать для уважительного отношения к суверенитету Украины и Уставу ООН».

Говоря о двусторонних отношениях, глава МИД Великобритании отметил, что между Лондоном и Пекином существуют «серьезные разногласия» в определенных областях, например, Китай ввел санкции в отношении членов британского парламента и не выполняет соглашения по Гонконгу.