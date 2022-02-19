Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не обстреливала российскую территорию.

В субботу сообщалось, что несколько снарядов разорвались в Ростовской области рядом с украинской границей. По данному факту СКР возбудил уголовное дело. Один из снарядов разрушил хозяйственную постройку в хуторе Маноцкий.

По словам Кулебы, попадание украинских снарядов на территорию РФ исключено.

«Украина не производила никаких подобных обстрелов», – написал министр в своем Twitter.

Он призвал провести беспристрастное международное расследование этих инцидентов.

Обстановка в Донбассе обострилась накануне. «ЛНР» и «ДНР» сообщили о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовке украинской стороной наступления.

Между тем Киев сообщения о готовящихся диверсиях опровергает . В ВСУ подчеркивают, что Украина рассматривает лишь политико-дипломатический вариант деоккупации Донбасса (aif.ru)