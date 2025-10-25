Россия в ночь на субботу атаковала Украину девятью баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской и Курской области, а также 62 беспилотниками, заявили Воздушные силы ВСУ.

К 09:00 «сбиты/подавлены» четыре ракеты и 50 дронов, зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 11 локациях, сказано в утренней сводке.

Куда попали пять ракет, в ВСУ не уточнили.

Ночью сильные взрывы произошли в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что город находится «под атакой баллистики». Воздушные силы сообщали о движении быстрых целей (то есть ракет) курсом на Киев.

Спасатели сообщили, что во время ночной атаки в столице Украины пострадали девять человек. В Деснянском, Днепровском и Дарницком районах Киева «зафиксированы попадания», «на одной из локаций произошло возгорание нежилого здания».