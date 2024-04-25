Принятая накануне Палатой представителей (нижняя палата парламента) Чили резолюция о признании событий 1915 года в Османской империи «геноцидом» не имеет силы.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве подчеркнули, что «парламенты не наделены полномочиями интерпретировать имевшие место в истории события и выносить суждения по ним».

«Данная резолюция также противоречит Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая предусматривает, что преступление геноцида может рассматриваться исключительно компетентным судом»,-сказано в заявлении.