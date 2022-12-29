Россия продолжит наращивать войска в Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

По его словам, пока большинство мобилизованных из тех, что были отправлены на фронт, находятся не на передовой, где «воюют профессионалы и контрактники». И значительная их часть все еще «в резерве».

«Я считаю, что мы должны продолжать нашу линию, которая была обозначена президентом, „на земле“. Мы должны укреплять свои возможности, как технологические, так и с точки зрения военнослужащих, которые после частичной мобилизации прошли серьезную подготовку», — сказал Лавров.

Он почеркнул, что ключевой задачей и «абсолютным приоритетом» является захват территорий, которые были аннексированы, но потеряны из-за контрнаступления украинской армии. В связи с этим Россия продолжит «укреплять свою группировку». «Это решение было принято в сентябре. Назначен командующий этой группировкой объединенных сил, и мы занимаемся действиями, которые позволят нам гораздо более эффективно работать на этих территориях в самое ближайшее время», — отметил министр.

Лавров добавил, что помимо этого Россия намерена выполнить все остальные цели, поставленные Владимиром Путиным после объявления о вторжении в Украину. (moscowtimes.ru)