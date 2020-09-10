Глава МИД Польши наградил Тихановскую на Международном экономическом форуме

Главу Координационного совета оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую наградили в рамках Международного экономического форума в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мероприятие проходило в городе Карпач. Оно является одним из самых крупных в Восточной Европе.

Бывший кандидат в президенты Беларуси получила специальную награду из рук министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Он отметил, что приз является «выражением большой симпатии и прежде всего выражением огромного уважения от нас, поляков, для белорусского народа».

Отметим, что 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. С этого дня в республике не утихают массовые акции протеста граждан, несогласных с итогами голосования, согласно которым президентом в шестой раз подряд стал Александр Лукашенко.