Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики в ближайшее время намерен связаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Палестины в Москве Абдель Хафиза Нофаля.

Дипломаты планируют обсудить обстановку в Израиле. Речь пойдет об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, в частности, на фоне недавних решений военно-политического кабинета Израиля по палестинским территориям.

«Сегодня [29 января] наш министр иностранных дел [Рияд аль-Малики] планирует созвониться с Лавровым по этой ситуации», — подчеркнул посол Палестины в российской столице.

Он добавил, что надо дальше смотреть за развитием событий на фоне тяжелого положения в регионе. Со стороны главы МИД России Сергея Лаврова комментариев еще не было.