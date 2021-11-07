Президентский совет (ПС) Ливии отстранил от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества страны Наджлу Мангуш по причине допущенных ею нарушений на занимаемой должности. Об этом сообщил в субботу ливийский телеканал Libya Al Ahrar TV со ссылкой на решение совета.

«Деятельность госпожи Мангуш в качестве министра иностранных дел приостанавливается ввиду проведения расследования из-за допущенных ею управленческих нарушений во внешней политике государства», — указано в тексте решения.

В нем также отмечается, что для проведения расследования создана специальная комиссия во главе с заместителем председателя ПС Ливии Абдаллой аль-Ляфи.