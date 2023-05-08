Глава МИД Китая Цинь Ган 8-12 мая посетит Германию, Францию ​​и Норвегию.

Как передает #, об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

«Член Госсовета, глава МИД КНР Цинь Ган посетит ФРГ, Францию и Норвегию 8-12 мая по приглашению глав внешнеполитических ведомств этих стран — Анналены Бербок, Катрин Колонна и Анникен Хюитфельт», — сообщили в МИД.

Он ранее в рамках встречи с послом США Николасом Бернсом указал на необходимость переосмысления американскими властями своей политики в отношении КНР.