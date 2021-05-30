Возобновить мирный процесс между палестинцами и израильтянами и начать конструктивные переговоры призвал в воскресенье глава МИД Египта на прошедших в Каире переговорах с его израильским коллегой Габи Ашкенази. Об этом заявил официальный представитель египетского внешнеполитического ведомства Ахмед Хафез.

«Данный визит проходит в рамках контактов Египта с палестинской и израильской сторонами в целях укрепления режима прекращения огня между Израилем и сектором Газа, — отметил он. — Министр Шукри указал на необходимость укреплять его, прекратив все действия, ведущие к напряженности и эскалации, особенно на палестинских территориях, а также учитывать особую деликатность, связанную с Восточным Иерусалимом, мечетью Аль-Акса и всеми исламскими и христианскими святынями».

По словам спикера МИД АРЕ, глава египетского МИД призвал принять дополнительные меры с целью закрепления перемирия и создания подходящих условий для оживления политического процесса и начала серьезных и конструктивных переговоров между двумя сторонами, «воздерживаясь от любых шагов, препятствующих предпринимаемым в этом направлении усилиям». «Министр напомнил о твердой позиции Египта, основывающейся на решении о сосуществовании двух государств, что является единственным способом достижения справедливого и прочного мира, безопасности и стабильности, — сказал Хафез. — Обсуждался также вопрос содействия безотлагательному восстановлению сектора Газа на предстоящем этапе. Министры договорились продолжить консультации между собой и палестинскими властями с тем, чтобы найти выход из нынешнего тупика на пути к миру».

Как передает телеканал Al Arabiya, Ашкенази, который стал первым за 13 лет прибывшим с визитом в Каир главой израильского МИД, предупредил египетского коллегу, что Израиль не позволит использовать процесс реконструкции Газы для восстановления арсеналов и возможностей контролирующего ее палестинского движения ХАМАС. Он также прочеркнул, что данный вопрос должен быть увязан с сделкой по обмену пленными.(ТАСС)