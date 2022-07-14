Министр иностранных и европейских дел Бельгии Софи Вильмес подала в отставку в связи с невозможностью исполнять служебные обязанности по причине болезни ее супруга.

Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Belga.

«Болезнь моего мужа будет тяжелой борьбой, которую я хочу вести рядом с ним и нашими детьми. Мои текущие функции в правительстве не позволили бы мне это делать», — приводит агентство слова Вильмес.

С 21 апреля министр ушла в бессрочный неоплачиваемый отпуск для ухода за мужем, у которого обнаружен рак мозга.