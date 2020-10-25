Глава МИД: Азербайджан не желает военных действий, если к этому не вынуждают

«Естественно, это достаточно сложный вопрос. Мы должны быть реалистами. Невозможно за одну встречу решить проблемы, накопившиеся за 30 лет. Однако, мы всегда показывали, что азербайджанская сторона занимает конструктивную позицию. Азербайджан сторонник политического решения конфликта».

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Азербайджан не желает военных действий, если к этому нет абсолютных условий. Считаю, что во всех встречах, которые мы провели с официальными лицами США, у нас есть все основания довести правду азербайджанской стороны, нам есть, что сказать, наша позиция справедливая. С этой точки зрения, считаем, что встречи были полезными».(Report)