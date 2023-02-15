15 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию, об этом заявил представитель МИД Армении Ваган Хунанян.

«Министр Мирзоян встретится со спасателями из Армении, привлеченными к поисково-спасательным операциям в Адыямане.

В Анкаре состоится встреча между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу», — сказал он.

Специальный представитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян также посетит Турцию вместе Араратом Мирзояном.