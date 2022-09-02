Большинство систем на Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии и функционируют, но нарушена физическая целостность некоторых зданий станции.

Об этом заявил во время брифинга глава Международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Лига.нет.

Он отметил, что физическая целостность объектов АЭС в результате боевых действий вызывает наибольшее беспокойство инспекторов МАГАТЭ.

«Эксперты видели пробоины, целостность объекта была нарушена несколько раз. Большинство работает и находится в рабочем состоянии, но были повреждения вроде разрыва кабелей и повреждений отдельных блоков», — говорится в сообщении.

Гросси отметил, что между работниками ЗАЭС и российскими оккупантами найден «способ сосуществования», который обеспечивает достаточный уровень безопасности. Однако такая работа станции не является нормальной.

Глава МАГАТЭ также отметил, что во время отключения станции от энергосистемы работали дизельные генераторы, что обеспечило минимальный уровень безопасности системы. Сейчас на Запорожской АЭС работают два энергоблока.

Российская оккупация также повлекла разрыв цепочек поставок, что ухудшило обслуживание станции, однако работникам пока удается решать проблему в оперативном режиме. (unian.net)