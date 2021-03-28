Глава луганских сепаратистов обещал бороться за присоединение Донбасса к России

Донбасс станет частью России «когда наступит время». Но за это нужно бороться. «И мы продолжим отстаивать наши интересы», — указал глава сепаратистов из Луганска Леонид Пасечник. «У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, республики Донбасса самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году. Население ориентируются на интеграцию с Россией. «Гуманитарные конвои, «белые КамАЗы» уже стали символом братской помощи России Донбассу», — подчеркнул Пасечник. (rg.ru).

На какое такое «великое будущее» он рассчитывает, глава сепаратистов не рассказал.