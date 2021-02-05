Глава Госкомитета обсудил с представителем ООН возвращение вынужденных переселенцев

5 февраля председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с представителем Управления Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Гуидо Амбросо.

Как сообщили АПА в Комитете, на встрече был обсужден вопрос возвращения вынужденных переселенцев.

Председатель комитета отметил, что уже ведется подготовка к возвращению вынужденных переселенцев на их постоянное место жительства.

Г.Амбросо отметил, что представленная им структура готова к сотрудничеству в решении задач, связанных с беженцами и вынужденными переселенцами, и приложит все усилия в этом направлении.