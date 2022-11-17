Россия в войне с Украиной проиграла на всех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

«Русские терпели неудачу каждый раз. Проиграли стратегически, проиграли оперативно и, повторяю, проиграли тактически. То, что они пытались сделать, у них не получилось», – сказал Милли на пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином.

По словам Милли, Россия не достигла ни одной цели, которую она ставила в начале вторжения 24 февраля. В первый месяц войны Москва не смогла «захватить всю Украину», а после того как поставила задачу оккупировать весь Донбасс, не справилась и с этим.

«На всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы добивались успеха за успехом за успехом, а русские каждый раз терпели неудачу», – сказал Милли. По его мнению, сейчас России решила использовать имеющееся у нее время для перегруппировки сил. «Одновременно они проводят кампанию террора, причиняя максимум страданий украинскому мирному населению, чтобы подорвать боевой дух украинцев», – отметил генерал, имея в виду массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры.

При этом глава Генштаба США считает, что, несмотря на стратегическое и тактическое преимущества Украины, вероятность освобождения Крыма военным путем остается низкой. «Вероятность того, что это может скоро произойти, с военной точки зрения низка», – сказал он, добавив, что Россия сохраняет в Украине «значительную боевую силу».

Однако Милли допустил политическое решение с уходом России из Крыма. «Это возможно», – подчеркнул он. (moscowtimes.ru)