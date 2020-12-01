Глава ФРС заявил, что в экономике США сохраняется неопределенность

Последние сообщения о вакцинах от коронавирусной инфекции позитивны, однако в экономике США сохраняется неопределенность из-за вопросов относительно сроков распространения препаратов. Об этом говорится в письменных показаниях председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джерома Пауэлла, подготовленных для слушаний во вторник в сенатском комитете по банкам, жилищным и городским делам.

«Экономическая активность [в США] восстанавливалась после депрессивного уровня во втором квартале. Открытие экономики привело к быстрому восстановлению активности, реальный ВВП вырос на 33% в третьем квартале, — сказал он. — Однако в последние месяцы темпы замедлились». По данным ФРС, расходы граждан на товары, особенно длительного использования, даже превысили докризисный уровень, в то время как траты в сфере услуг остаются низкими из-за действующих ограничений на собрания большого числа людей.

Вместе с тем увеличение расходов населения связано также со стимулирующими выплатами и расширенными пособиями по безработице, отметил Пауэлл. «Перспективы для экономики чрезвычайно неопределенны и будут зависеть в большей части от успеха усилий по сдерживанию вируса, — полагает он. — <…> Полное восстановление маловероятно до тех пор, пока люди не будут уверены в безопасности возвращения к широкому спектру деятельности».

«Последние новости о вакцине очень позитивны в среднесрочной перспективе. Сейчас сохраняются значительные вызовы и неопределенности, включая время, производство и распределение, эффективность вакцины среди разных групп, — обратил внимание глава ФРС. — Все еще сложно оценить сроки и масштабы экономических последствий данных событий».(ТАСС)