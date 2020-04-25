Глава фракции «Слуга народа» пригрозил Грузии

Глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пригрозил грузинским властям проблемами, если они примут решение отозвать своего посла.

Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Он отметил, что никакие страны не могут давать Украине указания по кадровым решениям, поскольку это является суверенным правом страны.

По его мнению, у Грузии в случае такого решения будет еще больше проблем, чем у Киева.

«Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать», — добавил Арахамия.

Он также назвал «политической агрессией» заявление Грузии об отзыве посла в случае назначения грузинского экс-президента и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил экс-президенту Грузии занять пост вице-премьера Украины. Рада рассмотрит его кандидатуру 24 апреля.