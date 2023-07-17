Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

Как передает #, об этом сообщила в понедельник испанская газета Vanguardia.

Третий по счету саммит ЕС и CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе без участия Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали.

«Хотя …Владимир Зеленский просил об участии каким-либо образом на саммите, принимающая сторона саммита, глава Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше его не приглашать», — передает издание.

Как отмечает газета со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, Украина займет «видное место» в дискуссиях лидеров, например, при обсуждении продовольственной безопасности.

«Саммит станет возможностью послушать наших партнеров страны Латинской Америки и Карибского бассейна о том, как положить конец конфликту», — цитирует издание неназванных чиновников.