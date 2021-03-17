Глава Еврокомиссии сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Европейском союзе, сообщает ТАСС.

Главной причиной такого положения дел фон дер Ляйен считает замедление темпов вакцинации жителей стран Евросоюза.

«Мы видим появление новых штаммов. Мы видим формирование третьей волны в странах сообщества. И мы знаем, что мы должны нарастить темпы вакцинации, которая началась несколько медленно», — заявила она.

Глава Еврокомиссии указывает британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca как основного виновника замедления темпов вакцинации:

«Pfizer поставит в первом квартале 66 млн доз вакцины, что соответствует контракту, Moderna поставит 10 млн доз, что также соответствует ее обязательствам. Однако AstraZeneca, которая должна была поставить 90 млн доз, недопроизвела и недопоставила их, что болезненно замедлило темпы кампании вакцинации», — пояснила фон дер Ляйен.

По прогнозам Еврокомиссии, AstraZeneca сможет поставить в первом квартале только 30 млн доз, что образует дефицит порядка 66 млн доз. Ситуация, по мнению фон дер Ляйен, должна выправиться ко второму кварталу, когда начнутся поставки четвертой вакцины от Johnson & Johnson.