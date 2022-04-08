Главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предупредила Венгрию о нарушении санкций против России. Речь идет об оплате российского газа рублями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
«Мы проанализировали указ Путина. То, что предлагает Путин — перевести евро в рубли, а затем оплатить газ, — это нарушение санкций», — сказала в интервью телеканалу глава Еврокомиссии.
Она добавила, что если Венгрия заплатит за российский газ рублями, то страна нарушит санкции, которые ЕС наложил на Россию.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности перейти на оплату за газ в рублях.