Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

«Мы проанализировали указ Путина. То, что предлагает Путин — перевести евро в рубли, а затем оплатить газ, — это нарушение санкций», — сказала в интервью телеканалу глава Еврокомиссии.

Она добавила, что если Венгрия заплатит за российский газ рублями, то страна нарушит санкции, которые ЕС наложил на Россию.