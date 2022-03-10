Запасов топлива для дизельных генераторов на Чернобыльской АЭС должно хватить на 10 дней, а не на 48 часов, заявил глава Энергоатома Петр Котин в интервью Экономической правде. Если за это время не отремонтировать линию электропередачи, ведущую к станции, ситуация может стать критической – возможны выбросы радиоактивного газа.

«На ЧАЭС критическая температура может быть достигнута за семь суток при прекращении работы генераторов. Но дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и угрозу снимают. Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период найти источник питания, то ситуация будет под контролем», – сказал Котин.

Он надеется, что с оккупационными войсками удастся договориться о «зеленом коридоре» для бригады Укрэнерго, которая может починить и восстановить работу высоковольтной линии к ЧАЭС.

Если этого не сделать, температура на ядерном хранилище достигнет критических значений за семь дней.

На территории ЧАЭС хранится 20 тысяч отработавших топливных сборок. Это все топливо, которое выгрузили из энергоблоков Чернобыльской станции после того, как их остановили. Они нуждаются в постоянном охлаждении.

Отработавшее топливо находится в бассейне и охлаждается благодаря насосам, подающим воду. После этого теплую воду охлаждают в теплообменнике и снова подают в бассейн. Этот процесс должен быть непрерывным.