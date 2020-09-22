Глава Apple заявил, что после пандемии в компании частично сохранят «удаленку»

Он отметил, что «с нетерпением ждет, когда все [сотрудники] смогут вернуться в офис». Вместе с тем Кук подчеркнул: «Не думаю, что мы вернемся к тому, что было, поскольку, как мы выяснили, некоторые вещи на самом деле очень хорошо работают в виртуальном режиме». Он констатировал, что ряд технических новинок компании разработали именно в таких условиях.

Глава Apple сообщил, что в настоящее время «85% сотрудников компании все еще работают в удаленном режиме». Кук выразил надежду на то, что часть персонала вернется к работе из офиса в «какой-то момент в следующем году». «Кто знает, когда именно это произойдет», — добавил он.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.