Народный артист EMIN дал концерт в Sea Breeze Event Hall. Традиционный зимний концерт певца прошел в уютном, роскошном шатре на берегу Каспийского моря, что придало вечеру особую романтическую атмосферу. Гости сидели за празднично украшенными и накрытыми столами: среди зрителей было много друзей, родных и близких артиста. Из США специально на концерт прилетела мама EMINa, бакинка Ирина Агаларова. Пришли послушать артиста и вице – президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, известный модельер Фахрия Халафова и много других известных персон.

Как всегда, EMINу удалось пленить публику с первых нот. Хиты из старых альбомов чередовались с новыми песнями. Впервые в live формате в Баку прозвучала песня «31.12», экранизацию которой EMIN представил накануне бакинского концерта.

«Для Эмина Новый год – это волшебный праздник», — рассказывает # Ирина Агаларова. «31 декабря мой день рождения и его младшей дочки, Афины, моей внучки. Поэтому этот день для него всегда будет самым счастливым», — говорит мама народного артиста.

Ирина ханум призналась, что каждый концерт EMINa для нее – большая радость:

«Вечер был потрясающий», — подчеркивает она, и на вопрос #, что бы она хотела пожелать Эмину, отвечает: «Огромных успехов и сил». Мама артиста также поздравила всех с приближающимися праздниками и пожелала Азербайджану дальнейшего процветания.

Несколько раз за концерт EMIN спускался со сцены в зал, приветствовал друзей, фотографировался со всеми желающими. На концертах артиста всегда царит демократичная атмосфера – подойти к EMINу с признанием в любви к его творчеству может любой поклонник.

Ближе к финалу площадка перед сценой заполнилась самыми преданными фанатами артиста. Они знают наизусть все его песни, и не пропускают ни один концерт звезды. «Амор», «Сердце пополам», «Начистоту», Still, «МММ», «Отпусти и Лети», «Нежная», «Сбежим в Баку», «Забыть тебя», «Бумеранг» — на концерте звучат самые любимые поклонниками песни из репертуара EMINa.

Но публика всегда ждет исполнения легендарной композиции «Синяя вечность». Виртуальный дуэт певца с его наставником, другом и учителем Муслимом Магомаевым – это самый трепетный эпизод каждого сольного концерта Эмина Агаларова – в любом городе, в любой стране. И везде зрители стоя встречают это исполнение.

«Муслим Магомаев – номер один на все времена», — говорит EMIN со сцены. Овации зала и последние аккорды вечера. EMIN вновь будоражит сердца зрителей: звучит песня, ставшая своеобразным гимном любви к Родине и к своему народу – «Мой Азербайджан», которую для народного артиста написал сам Максим Фадеев.