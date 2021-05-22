ГЭЦ: 26 мая около 15 тыс. бакалавров сдадут экзамен в магистратуру

Государственный экзаменационный центр 26 мая проведет вступительные экзамены (вторая попытка) в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили Report в ГЭЦ, вступительные экзамены на уровне магистратуры пройдут в 7 городах и районах республики – Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, в общей сложности в 63 зданиях.

Экзамен начнется в 11:00 во всех зданиях и продлится 3 часа. За 15 минут до начала экзамена в 10:45 завершится время приема. Прибывшие после этого времени участники на экзамен допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 для участников экзамена предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание. Входить в здание будет разрешено только в медицинских масках, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

Чтобы войти на экзамен, бакалавры должны иметь при себе следующие документы: