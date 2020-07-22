«Герой Азербайджана»: молодежь из разных стран принимает участие в патриотическом онлайн – лагере

В Азербайджане организован патриотический онлайн лагерь «Герой Азербайджана». В нем принимают участие 100 азербайджанских подростков от 12 до 15 лет со всех уголков республики, а также из Турции, Омана, Пакистана и Таиланда.

Организатор проекта — Республиканский центр развития детей и молодежи при Министерстве образования.

Цель онлайн-лагеря — продвигать национальные и моральные ценности среди подростков и молодежи, придерживаться национальных корней, сохранять нашу государственность, развивать военный патриотизм и силу нашей современной армии, донести понятие патриотизма до молодежи.

«Одно из направлений онлайн-лагеря посвящено поддержке Азербайджанской армии в связи с недавними военными операциями на азербайджано-армянской границе в направлении Товуза и памяти всех военнослужащих, погибших в боях в направлении Товуза», — рассказала # директор Республиканского центра развития детей и молодежи Фируза Султан-заде.

В программу лагеря вошли занятия «История страны», «Навыки первой помощи», «Выживание на местности», «Спортивное ориентирование», «Здоровый образ жизни», «Боевые искусства», «Логические квесты», «Аэрокосмические наблюдения», «Лидерство». К проведению интерактивных занятий посредством платформы Zoom, привлечены эксперты РЦРДМ, ветераны Карабахской войны, ведущие специалисты в области медицинской подготовки и гражданской обороны, заслуженные тренера, мастера спорта, чемпионы Азербайджана, Европы и Мира. Для детей подготовлены патриотические видеоролики, презентации, командные игры, специальные отрядные занятия.

Насыщенная программа лагеря транслируются в прямых эфирах на странице центра в социальных сетях. Так что каждый желающий может подключиться и принять участие.

О первом дне проекта объявил начальник виртуального военного лагеря, начальник штаба гражданской обороны Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана, ветеран карабахской войны подполковник Мехман Гасанов. После исполнения гимна Азербайджанской Республики участниками, лагерь был открыт.

С историческим введением о становлении нашей страны выступил Атамоглан Мамедли, доцент Бакинского Государственного Университета, кандидат исторических наук, ветеран Карабахской войны. Затем стартовали ежедневные занятия.

В первый день подростки занялись под руководством национального тренера и национального судьи Федерации тхэквондо Азербайджана, обладателя 3-го дана черного пояса Сеймура Шахбазова «Основами боевых искусств», а затем Сулейман Алиев, член Федерации спортивного ориентирования Азербайджанской Республики и чемпион Азербайджана, провел тренировки в направлении «Спортивное ориентирование».

Упомянутые профессиональные тренеры также являются специалистами Республиканского центра развития ребенка и молодежи.

Лагерь продолжит свою виртуальную жизнь до 25 июля.

Как отметила Фируза Султан-заде, создатели проекта используют те возможности воспитания и поддержки молодого поколения, которые доступны во время карантина, стремясь при этом выполнить обращение к азербайджанскому народу первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой:

«Невозможно не увидеть, как в эти дни вы демонстрируете в социальных сетях взаимную поддержку, терпение, солидарность, сдержанность и самоконтроль. Помнить о том, что долг каждого из нас — защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера. Помнить о том, что сегодня мы нация, народ с единой целью. Ибо нам нужна победа. Одна для всех нас. А побеждает тот, чья сила подкреплена единством, разумом и волей».