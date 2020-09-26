Германский эксперт: другие страны ЕС считают, что немцы просто «спятили»

В Европе появился новый Пакт о миграции и беженцах. Это, можно сказать, новая попытка совладать с уже надоевшей всем проблемой непрекращающегося притока людей в ЕС.

Пакт предложила Еврокомиссии, и пишут, что за ним стоит идея канцлера Меркель. Речь идет об обязательном распределении новых беженцев, и возможности отказаться от этого как бы нет – это грозит судебными разбирательствами и штрафами. Одним из ключевых пунктов является предложение о том, что за принятие каждого взрослого мигранта член ЕС получит 10 тыс. евро, а за несопровождаемого ребенка – 12 тыс. евро.

«Для всех очевидно, что особой и добровольной солидарности недостаточно. Это доказано многолетним опытом. Поэтому солидарность должна стать обязательной», – заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Устами еврокомиссара выражается позиция канцлера Германии Ангелы Меркель, именно она выступила главным проводником предложения, считают в Reuters и Би-би-си. Германия не в первый раз пытается применить меры денежного стимулирования, однако в деле достижения компромисса по распределению мигрантов по странам ЕС это пока не помогает.

Надежда Еврокомиссии и Берлина зиждется на том, что масштабы современного миграционного кризиса несопоставимы с ситуацией 2015–2016 годов, отмечает «Независимая газета». AFP цитирует верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппе Гранди, который призвал членов ЕС начать новый курс и помочь Италии, Греции и Мальте – для них проблема наплыва беженцев актуальна больше всего. Но есть серьезные сомнения касательно того, что политики Центральной и Восточной Европы возьмут на себя ответственность и согласятся помочь южным соседям, одновременно дискредитировав себя перед своими консервативными избирателями.

И это правда. Тут же собрались лидеры стран Вышеградской группы — Венгрия, Польша и Чехия выступили против нового миграционного пакта Еврокомиссии для беженцев из стран Северной Африки и Сирии. Главы правительств трех стран Восточной Европы заявили в Брюсселе, что этот план неприемлем для группы Вышеградской четверки, в которую также входит и Словакия. Новая миграционная программа обяжет все страны евросообщества принять свою долю беженцев в обмен на финансирование из бюджета ЕС. Лидеры восточноевропейских государств заявили, что они выступают за создание так называемых горячих точек или лагерей для приема документов мигрантов за пределами ЕС. Это сможет уменьшить бремя для средиземноморских стран.

Скорее всего, «восточники» вновь упрутся и план Западной Европы провалится. Ведь против их нежелания принимать беженцев ранее не помогали даже иски в общеевропейские судебные инстанции.

Резко против выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц. Он заявил о провале программы распределения мигрантов между странами Евросоюза.

«Мы считаем, что распределение просителей убежища в ЕС провалилось, и его отвергают многие страны», — cказал он.

Канцлер отметил, что европейские страны не нужно обязывать принимать мигрантов.

«Тот путь, которым необходимо пойти, это улучшенная защита внешних границ ЕС, совместная борьба с контрабандистами… и направить туда помощь», — заявил Курц.

По его словам, Австрия приняла уже свыше 200 тысяч человек, которых еще нужно «интегрировать, прежде чем принимать новых».

Откровенно говоря, даже глядя издали, позиция Австрии и бывших соцстран представляется вполне понятной.

Но интересно, как оценивает всю эту ситуацию человек, живущий в сердце ЕС, профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам):

— Германия против всех, так можно охарактеризовать нынешний миграционный кризис в ЕС. Другим странам ЕС, особенно восточноевропейским странам, надоело наблюдать, как Германия пытается своей политикой либеральных ценностей и гуманизма подчинять себе Евросоюз.

Кроме как Германия, никто беженцев с Ближнего Востока и Африки принимать больше не хочет. Евросоюз желает выстроить стену на побережье Средиземного моря и гнать мигрантов назад. Но Германия пытается доминировать в этом вопросе, общем для всего Евросоюза, играя на «морали».

Дело в том, что у Германии свои ментальные проблемы. Немцы пытаются избавиться от своего комплекса вины за гитлеровские преступления. Поэтому хотят казаться самыми большими в мире гуманистами. Принимая страждущих чужеземцев, немцы хотят раз и навсегда побороть расизм и ксенофобию гитлеровских времен.

Но другие страны ЕС считают, что немцы просто «спятили».