Германский эксперт: Азербайджан еще 30 лет будет в доле

Многие, возможно, заметили, что Азербайджану удалось сдержать слово и начать коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP) до истечения 2020 года, аккурат 31 декабря. И как говорится в сообщении министерства энергетики страны, начало поставок топлива на европейский рынок «открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны».

«Достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южного газового коридора», — говорится в сообщении ведомства.

Баку сможет поставлять в Европу ежегодно более 10 млрд кубометров газа на протяжении минимум 25 лет. Из этого объема порядка 8 млрд кубометров будет получать Италия, по 1 млрд кубометров — Греция и Болгария. Остальной объем будет экспортироваться на соседние рынки, передает Deutsche Welle.

Таким образом, на территории Турции началась прокачка по введенной в строй в июле 2019 года транспортной инфраструктуре для Южного газового коридора, по которому Азербайджан будет поставлять топливо в Европу в обход России.

Компания-оператор TAP еще в ноябре — после четырех с половиной лет строительства — анонсировала начало поставок газа в ЕС.

Азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR в свою очередь 1 июля 2019 года сообщила, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) полностью готов к поставкам в Европу газа с месторождения Шах-Дениз-2 в Каспийском море. Трубопровод длиной в 1850 километров предназначен принимать газ, идущий из Азербайджана через Грузию, прокачивать его через территорию Турции в западную часть страны и доставлять до турецко-греческой границы. Там TANAP соединен с Трансадриатическим газопроводом (TAP), который проходит по территории Греции и Албании и по дну Адриатического моря достигает конечной точки — Италии.

Западные СМИ отмечают, что теперь Евросоюз будет получать газ из региона Каспийского моря независимо от России. А какие выгоды и трудности этот проект сулит Азербайджану? На этот вопрос # отвечают эксперты.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Азербайджан уже давно продает свой газ на Запад в обход России, ведь работает газопровод в турецкий Джейхан. Теперь Азербайджан открыл себе второй путь — прямо через Турцию в Евросоюз. Но на территории Турции он будет конкурировать с российским газом, который поставляется через донные морские трубы из России в те же западные страны, например, Италию.

Политических конфликтов я не вижу, пока Турция работает и с Россией, и с Азербайджаном. Проблемы будут уже на самом европейском рынке, где идет искусственное свертывание газового бизнеса. ЕС к 2050 году хочет отказаться от закупок экологически «грязных» углеводородов вообще. Так что, прогнозировать развитие энергетического рынка в Европе трудно, особенно сегодня, когда из-за пандемии произошел спад экономик стран ЕС и Европа не нуждается в больших объёмах голубого топлива.

Но я уверен, что рынок восстановится, и произойдет это так — сперва ЕС откажется от угля и нефти, и газ будет главным энергоресурсом до 2050 года, когда его заменят регенеративные (восстанавливаемые) источники энергии.

Так что, Азербайджан еще 30 лет будет в доле.

Но надо сказать, что скоро появится новый серьезный конкурент для газа из стран бывшего СССР: сжиженный газ из Америки. Американцы будут бороться с остальными конкурентами бесцеремонно, ковбойскими методами санкций и угроз. Уже сейчас санкции направлены не только против России, но и Турции.

Директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан:

— Начнем с того, что Азербайджан наконец-то начал экспорт своего «большого газа» на большой рынок. То есть, на рынок Европы. И, согласно подписанному контракту о купле-продаже азербайджанского газа, мы в течение 25 лет после начала поставок, то есть, до 2046 года, будем поставлять на европейские рынки газ с месторождения Шахдениз-2.

В целом, какие выгоды получает Азербайджан? Если бы не было Южного газового коридора, мы не смогли бы разработать это газовое месторождение Шахдениз-2. То есть, не смогли бы извлечь эти глубоководные газовые залежи.