Предполагаемый российский шпион, разоблаченный недавно в Германии, будет выдан Великобритании, прокуратура немецкого города Бранденбург в настоящее время изучает соответствующий запрос, сообщило ведомство в пятницу, 3 декабря, подтвердив тем самым информацию, распространенную первоначально журналом Der Spiegel.

Федеральная прокуратура ФРГ задержала сотрудника британского посольства в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу России в августе. 57-летний британский гражданин Дэвид С., предположительно, как минимум один раз передал российской разведке документы за денежное вознаграждение. По информации прокуратуры, Дэвид С. не является дипломатом, он работал в посольстве как местный вспомогательный персонал.

Сколько именно денег британец получил за переданные российской разведке документы, неизвестно. Адвокат Дэвида С. заявил, что его подзащитный категорически не желает возвращаться на родину. Он никак не прокомментировал выдвинутые против его клиента обвинения. (DW)