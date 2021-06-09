Германия вводит цифровой сертификат вакцинации от коронавируса нового типа с 10 июня, сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан. Его слова приводит Welt.

«Цифровая карта вакцинации теперь будет постепенно развиваться, она доступна как мобильное приложение», — заявил глава германского минздрава.

9 июня Европарламент на заключительном голосовании утвердил введение в Европейском союзе цифрового сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса.

Система сертификатов начнет действовать в ЕС с 1 июля. Один документ будет действителен в течение 12 месяцев. Он будет выдаваться бесплатно национальными органами власти, граждане также при желании смогут получить бумажный формат сертификата.

Кроме того, Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.