В середине мая Киев получил от Германии 3000 противотанковых мин и 1600 тысяч специальных мин направленного действия.

Издание уточняет, что с конца марта Берлин не поставил «каких-либо легких вооружений, заслуживающих упоминания». Украина получила от федерального правительства только две партии оружия. В одной из них были мины.

Германия проигнорировала свои обещания о военной помощи Украине и за последние девять недель практически не поставила ей никакого оружия. Военная поддержка сократилась «до минимума», сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы.

Месяцем ранее Германия отправила Украине запчасти для пулеметов, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины. При этом Киев так и не получил анонсированные в количестве 30 штук зенитные танки Gepard. Первую партию из 15 танков обещали доставить к концу июля.

Журналисты обратились в Минобороны ФРГ с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако в ведомстве сослались на государственную тайну и отказались раскрывать сведения о количестве вооружения и оборудования, которое было отправлено Украине с начала войны.

Последние поставки зенитных и противотанковых средств состоялись 25 марта. Тогда Киев получил 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет «Стрела». Украина в нескольких письмах заявляла, что также нуждается в противокорабельных ракетах класса «Гарпун», но Берлин так и не удовлетворил эту просьбу.

Отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся в Федеральном совете безопасности Германии уже пять недель. Но движения по ним нет, пишет Welt, ссылаясь на источники в украинском правительстве.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно обещал оказывать военную помощь Украине. Последний раз он говорил об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда Шольц заявил, что Путина можно склонить к серьезным переговорам, лишь убедив его, что он не может сломить обороноспособность Украины.

22 мая Германия официально подтвердила готовность поставлять Киеву летальное оружие и средства перехвата. По словам Шольца, речь идет об отправке военной помощи, которую, в том числе, можно будет «использовать в артиллерийском бою».