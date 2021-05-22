Германия реализует пилотный проект в сфере сельского хозяйства Азербайджана

Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) реализует в Азербайджане проект по усовершенствованию использования данных в сфере сельского хозяйства.

Об этом сказала Trend директор представительства GIZ в Азербайджане Карин Хорхан.

По ее словам, внедрение данной системы упростит доступ фермеров к информации об урожайности и инновациях в сельском хозяйстве.

«Кроме того, GIZ в рамках профессионального обучения оказывает поддержку своим азербайджанским партнерам — малым и средним предприятиям в сферах туризма и транспорта, предоставляя возможности цифрового обучения», — сказала Хорхан.

По словам директора представительства, GIZ консультирует своих партнеров по разработке специальных подходов для расширения возможностей получения доходов (трудоустройство и создание компаний).

«В области сельского хозяйства мы поддерживаем работу ведомств и других структур», — сказала Хорхан.

«Кроме того, на уровне районов мы поддерживаем пилотную цифровизацию управления.

В дальнейшем граждане должны иметь возможность легко и прозрачно получать информацию о районных службах на соответствующем электронном портале. Также будет упрощен процесс предоставления услуг в автономном режиме. При этом, к примеру, сократится число требуемых документов», — сказала она.

Отметим, что Немецкое общество по международному сотрудничеству — государственная компания, реализующая по поручению правительства Германии проекты в сфере международного сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию.