Власти Германии призвали своих граждан избегать поездок в Россию, напомнив об угрозе «произвольного ареста» и возможном ухудшении ситуации в стране.

Обновленные рекомендации для граждан Германии, которые собираются ехать в Россию или находятся в стране, опубликовал немецкий МИД. До этого ведомство обновляло рекомендации в феврале. Тогда оно советовало отложить поездки в Россию и не посещать граничащие с Украиной регионы.

На этот раз список «опасностей», которые поджидают немцев в России, увеличился. Помимо «произвольного ареста», в него вошли риск терактов, кражи личных вещей в туристических центрах, распространение наркотиков в клубах, риск стать жертвой сексуального насилия, а также риск нападения на представителей ЛГБТ при «проявлении привязанности на публике».

Также отмечен риск безопасности в приграничных с Украиной территориях и в республиках Северного Кавказа. В случае вынужденной поездки в Россию МИД Германии советует тщательно ее планировать и учитывать все перечисленные «опасности».

После начала войны в Украине западные страны неоднократно рекомендовали своим гражданам покинуть Россию. В феврале этого года США призывали граждан срочно выехать из страны из-за риска мобилизации.

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными», — говорилось в сообщении американского посольства в РФ.

Также дипведомство рекомендовало находящимся в России американцам «избегать любых политических и социальных протестов» и не фотографировать сотрудников спецслужб на такого рода акциях.

В конце марта в Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в сборе сведений об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, которые составляли гостайну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича «взяли с поличным». После этого глава Госдепа Энтони Блинкен призвал остающихся в России граждан США немедленно покинуть страну. (moscowtimes.ru)