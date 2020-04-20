Германия потребовала от Китая объяснить происхождение коронавируса

Китайские власти должны прояснить обстоятельства появления COVID-19, заявил министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

Как сообщает Funke, он также призвал Пекин к «полной открытости» в связи с пандемией. Мюллер отметил, что версия о возникновении вируса в лаборатории в китайском Ухане требует проверки.

Ранее глава МИД Австралии Марис Пейн также указала на необходимость изучить причины появления коронавируса и действия Китая в начале эпидемии.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса, то его необходимо «наказать».

Напомним, телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что первый зараженный был сотрудником лаборатории Института вирусологии в Ухане.