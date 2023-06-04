Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в 2024 году ФРГ отправит в Индо-Тихоокеанский регион фрегат и судно снабжения. Об этом он сказал на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает немецкий телеканал n-tv.

По словам Писториуса, данное решение послужит защите международного порядка. Он также отметил, что этот шаг «не направлен против какой-либо страны».

В последний раз Германия направляла один корабль в район Южно-Китайского моря в 2021 году. Тогда это произошло впервые за 20 лет.