Сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе станет основной темой переговоров Индии и США в Нью-Дели в формате «два плюс два», в которых участвуют главы внешнеполитических и военных ведомств двух стран, также будут обсуждаться события на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом заявил перед началом переговоров министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

«В формате «2+2″ мы проведем всесторонний обзор межсекторальных стратегических связей, связей в области обороны и безопасности, сотрудничества в области технологий и цепочек поставок, а также обменов между людьми. Ключевым направлением наших сегодняшних дискуссий будет Индо-Тихоокеанский регион», — сказал Джайшанкар. Он напомнил, что в начале следующего года состоится саммит стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad, объединяет Австралию, Индию, Японию и США).

«В контексте происходящих глобальных событий я с нетерпением жду возможности обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине среди прочих», — добавил индийский министр.

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом переговоров заявил в свою очередь, что Индия и США «продвигают свободный, открытый, процветающий и безопасный Индо-Тихоокеанский регион, в том числе путем укрепления партнерства в рамках Quad с Японией и Австралией». «Одним из важных способов, которым мы это делаем, является повышение осведомленности по морской тематике, обмен спутниковыми данными со странами региона для повышения их потенциала, например, в борьбе с фишинговыми атаками, пиратством и незаконным оборотом наркотиков», — сказал Блинкен. По его словам, в рамках Quad стороны также координируют усилия по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Нью-Дели и Вашингтон проводят переговоры в формате «два плюс два» ежегодно последние пять лет. Перед переговорами в пятницу Джайшанкар провел двустороннюю встречу с госсекретарем США, на которой они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество двух стран.