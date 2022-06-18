Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (ВКА) получили несколько сотен свидетельств военных преступлений России в Украине.

Об этом в интервью Welt am Sonntag рассказал глава ВКА Хольгер Мюнх, сообщает «Европейская правда».

Он отметил, что ведомство расследует не только непосредственных исполнителей преступлений – то есть российских военных, но и высшее военное и политическое руководство России.

«Наша четкая цель – определить тех, кто ответственен за зверства, доказать их действия через наше расследование и сделать так, чтобы они предстали перед судом», – добавил Мюнх.

Глава ВКА пояснил, что следственные ведомства не занимаются расследованием непосредственно в Украине, но оказывают необходимую техническую поддержку.

«В принципе, может быть ситуация, когда ВКА будет работать на месте. Но для этого сначала нужен международный мандат и обеспечение безопасности наших сотрудников», – отметил он.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что его страна начала предварительное расследование военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине и может привлечь их к ответственности.

Согласно принципу универсальной юрисдикции, Германия может расследовать военные преступления, совершенные в других государствах.