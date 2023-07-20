Комиссар Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что Германии не удастся достичь нужной численности Бундесвера к 2031 году, если не будет изменен подход к формированию армии. Ее слова приводит Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

По мнению комиссара, выполнение цели по расширению Бундесвера до 203 000 солдат к 2031 году «с помощью мер и подходов, принятых до сих пор», является сомнительным.

Хегль указала на необходимость дополнительных усилий по привлечению молодых людей в армию и повышению престижа воинской службы. По ее мнению, прежде всего это касается экономичных процессов и современной инфраструктуры.

Как передает RND, член Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт при этом выступил за всеобщую воинскую службу.

13 июля генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявлял, что, несмотря на просьбы к обществу выступить с оборонным ведомством «в защиту свободы и безопасности», он не добивается возвращения в стране призыва в армию.

В мае газета Bild писала, что немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) разработал документ, описывающий перспективу набора иностранцев в Бундесвер. (gazeta.ru)