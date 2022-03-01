Мюнхенский филармонический оркестр уволил российского дирижера Валерия Гергиева с поста главного дирижера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение мэра города Дитера Райтера.

До этого Райтер просил артиста занять определенную позицию по отношению к действиям России на Украине и предупреждал, что если эта позиция не будет высказана до 28 февраля, то договор будет разорван.

Миланский театр «Ла Скала» потребовал от российского дирижера выступить за мирное разрешение ситуации вокруг Украины. Были запланированы выходы Гергиева в качестве дирижера в опере «Пиковая дама» с 5 по 13 марта.