Георгий Гахария: «Угроза грузино-азербайджанскому стратегическому партнерству отсутствует»

«Между Грузией и Азербайджаном нет недомолвок, как и нет угроз нашему стратегическому партнерству».

По сообщению местного бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Комментируя информацию о поставках боеприпасов в Армению через территорию Грузии, глава правительства отметил, что подобные сообщения содержат неточности: «У Грузии не возникнет политических проблем, поскольку мы выполняем свои обязательства в соответствии с международным правом. Информация, муссируемая в СМИ, неточна. Эта информация может представлять интерес в том случае, если она является предметом обсуждения двух стран».

Г.Гахария отметил отсутствие угрозы грузино-азербайджанскому стратегическому партнерству: «Угрозы отношениям, находящимся на высоком уровне, невозможны».

По его словам, вопрос об информации, тиражируемой онлайн-изданиями, не соответствует контексту двусторонних отношений.