Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways не будет пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг.

Как передает Грузия Онлайн, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — говорится в заявлении Гаиашвили.