Российская армия готовит десантную морскую операцию.

Как передает УНИАН, об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на утро 17 апреля.

«Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению морской десантной операции. Информация уточняется», — сказано в сообщении.

Отмечено, что вместе с тем продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Подразделения вооруженных сил РФ, находящиеся на украинской территории, имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время смогли накопить значительные запасы боеприпасов.