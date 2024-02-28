«В Азербайджане будет проводиться опреснение морской воды».
Как сообщает #, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на слушаниях на тему «Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы», проведенных совместно комитетами Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и аграрной политике.
Он сообщил, что соответствующие предложения уже внесли 10 иностранных компаний: «При использовании технической воды она не должна контактировать с людьми. Обнаружить вирус непросто. Мы можем очистить от бактерий техническую воду. Техническую воду можно использовать только в промышленности и декоративном озеленении».