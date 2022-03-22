Боевые потери российских захватчиков с 24 февраля по 22 марта ориентировочно составляют около 15,3 тыс. человек.

Как передает Укринформ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке. Кроме того, враг потерял танков – 509 единиц, боевых бронированных машин – 1 556, артиллерийских систем – 252, РСЗО – 80, средств ПВО – 45, самолетов – 99, вертолетов – 123, автомобильной техники – 100, кораблей/катеров — 3, цистерн с ГСМ – 70, БПЛА оперативно-тактического уровня – 35, специальной техники – 15. Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. (ukrinform.ru)