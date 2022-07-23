Украинские военные продолжают вести активные боевые действия на всех направлениях линии фронта. Авиация и ракетно-штурмовые подразделения ВСУ мощно бьют по опорным пунктам, складам и скоплениям ВС России.

Как передает РБК-Украины, об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На Слобожанском направлении основные усилия российские ВС сосредоточили на недопущении продвижения украинских войск в сторону границы на севере и северо-востоке Харьковской области.

На Харьковском направлении ВС РФ активных действий не вели. Однако осуществляли огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Золочев, Питомник, Борщова, Лесное, Русские и Черкасские Тишки и Мосьпаново.

На Краматорском направлении ВС России осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григоровки.

Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северска украинские защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении российские ВС обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского, вблизи которого нанесли и авиационные удары.