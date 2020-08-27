Генсек ВОЗ заявил о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей

Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете, сообщает ТАСС.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — сказал генсек во время брифинга в Женеве.

По его словам, причиной тому глубокое воздействие отсутствия взаимодействия между людьми во время карантина.

Он также напомнил, что около 1 млрд людей в мире живут с психическими расстройствами различной тяжести, а каждые 40 секунд один человек совершает суицид.

Генеральный секретарь в связи с этим предложил провести 10 октября международный онлайн-форум в поддержку служб психологической помощи, приуроченный к Всемирному дню психического здоровья.