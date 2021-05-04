Генсек ООН призвал правительства к поддержке многообразных СМИ

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал правительства сделать все, что в их силах, для поддержки свободных, независимых и многообразных СМИ. Выступая по случаю Всемирного дня свободы печати, господин Гутерриш подчеркнул важность надежной, проверенной и доступной информации.

«Во время пандемии и других кризисов, включая чрезвычайную климатическую ситуацию, журналисты и работники СМИ помогают нам ориентироваться в быстро меняющемся и часто подавляющем объеме информации, устраняя опасные неточности и ложь»,— сказал он. «Свободная и независимая журналистика — наш главный союзник в борьбе с дезинформацией»,— заявил генсек ООН.

Антониу Гутерриш отметил личные риски, с которыми сталкиваются журналисты и работники СМИ, включая цензуру, преследования, задержания и даже смерть «просто за выполнение своей работы», и сообщил, что ситуация продолжает ухудшаться. (kommersant.ru)